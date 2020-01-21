هتتبسط مع عيلتك بامتلاك شاليه بروف خاص فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|عيش الفرحة مع عيلتك بامتلاك شاليه فى السخنة بروف خاص 110م (2 غرفة+2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) قريب من البحر وحمامات السباحة ومطاعم وكافيهات تشطيب سوبر لوكس وباسعار مميزة جدا واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة اتصل على 01201135481 وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049827
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