هتبقي في امان ومطمن علي عيلتك بأمتلاكك شقة في العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: هتبقي في امان ومطمن علي عيلتك بأمتلاكك شقة في العاصمة - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش في امان 24 ساعة واطمن علي اولادك وهما بيلعبوا في الكيدز اريا وكمان ممكن يروحوا حمامات السباحة وهتروح الجيم براحتك في اي وقت وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) وسط كل خدماتك مول تجاري ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 166,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2020
رقم الإعلان: 2052384
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11/2/2020
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11/2/2020
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11/2/2020
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11/2/2020
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11/2/2020
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11/2/2020
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10/2/2020
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(للبيع)

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10/2/2020
صورة الاعلان: 10 دقائق من عالم ديزنى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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10/2/2020
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(للبيع)

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10/2/2020
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القسم: 

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10/2/2020
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العنوان:

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10/2/2020
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العنوان:

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القسم: 

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10/2/2020
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9/2/2020
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9/2/2020
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