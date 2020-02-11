هتبقي في امان ومطمن علي عيلتك بأمتلاكك شقة في العاصمة

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش في امان 24 ساعة واطمن علي اولادك وهما بيلعبوا في الكيدز اريا وكمان ممكن يروحوا حمامات السباحة وهتروح الجيم براحتك في اي وقت وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) وسط كل خدماتك مول تجاري ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052384
2,350,000 جنيه
185,000 جنيه
281,000 جنيه
189,000 جنيه
238,000 جنيه
189,000 جنيه
430,000 جنيه
430,000 جنيه
195,000 جنيه
207,000 جنيه
214,000 جنيه
180,000 جنيه
205,000 جنيه
450,000 جنيه
163,000 جنيه