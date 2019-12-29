هتاخد فايدة ع فلوسك وكمان هتمتلك مقرك الادارى فى Paris Mall

(للبيع)
|هتاخد فايدة على فلوسك وكمان هتمتلك وحدة بمول باريس بقلب العاصمة الادارية الجديدة مابين R3 و R2 بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و أطول برج بأفريقيا وحدتك 40م تشطيب كامل وبالتكيفيات وبمقدم بسيط وكمان بفائدة فورية 11% وباطول فترة سداد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك مكانك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|440,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047095
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