هاوس كيبنج للعمل بالمنازل والفنادق

شباب فقط للعمل بالسياحة ) هاوس كيبنج ( السن من 18 : 30 سنة – إقامة كاملة سكن ومواصلات و 3 وجبات – 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة – المؤهل متوسط علي الاقل – عقد وتثبيت وزيادة سنوية مرتين في السنة %6 كل 6 شهور – راتب 3000ج الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism