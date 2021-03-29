هاوس كيبنج للعمل بالمنازل والفنادق

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تفاصيل الإعلان
شباب فقط للعمل بالسياحة ) هاوس كيبنج ( السن من 18 : 30 سنة – إقامة كاملة سكن ومواصلات و 3 وجبات – 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة – المؤهل متوسط علي الاقل – عقد وتثبيت وزيادة سنوية مرتين في السنة %6 كل 6 شهور – راتب 3000ج الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nile resort for tourism
التليفون: 01062972973

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العنوان: - التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/5/2021
رقم الإعلان: 2094885
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صورة الاعلان: خبره فى اعمال النظافه المنزليه ونظافه المكاتب العمل باليوميه - في القاهرة مصر

خبره فى اعمال النظافه المنزليه ونظافه المكاتب العمل باليوميه

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

خبره فى اعمال النظافه المنزليه ونظافه المكاتب العمل باليوميه تحت امركم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/3/2021
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