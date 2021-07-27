هاوس كبينج

شباب فقط للعمل بالسياحة ) هاوس كيبنج ( – السن من 18 : 30 سنة – إقامة كاملة سكن ومواصالت و 3 وجبات – 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة – المؤهل متوسط علي األقل – عقد وتثبيت وزيادة سنوية 2 في السنة %6 كل 6 شهور – راتب 3000ج الكود:30102189 للتواصل :01062972973