هاوس كبينج

(فرصة عمل)
|شباب فقط للعمل بالسياحة ) هاوس كيبنج ( – السن من 18 : 30 سنة – إقامة كاملة سكن ومواصالت و 3 وجبات – 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة – المؤهل متوسط علي األقل – عقد وتثبيت وزيادة سنوية 2 في السنة %6 كل 6 شهور – راتب 3000ج الكود:30102189 للتواصل :01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- اسيوط
أسيوط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100740
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