(للبيع)
|يوجد لدينا نحن مؤسسة رحاب التنمية هارد تاج ممغنط بدون حزام صغير علي شكل مطرقة للملابس و الأحذية لبوابات انذار السرقة الخاصة بالمحلات و المتاجر ويوجد لدينا كاميرات مراقبة وأجهزة انذار ويوجد لدينا شحن لأنحاء المملكة العربية السعودية ولنا فروع في الرياض – جدة – قصيم – ولنا فروع بالبحرين للاستعلام / 0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب التنمية
|التليفون:
|9660501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6 دينار
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050359
3 ريال
5 دولار
4 ريال
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3 ريال
5 ريال
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1 ريال
4 ريال
3 ريال
5 دولار
2 ريال
8 ريال
4 ريال
5 دولار