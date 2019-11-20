هاتولنا هتوفرلك ساعة جيس الاصلية من امريكا الى مصر بأفضل سعر

(للبيع)
|اشتري من امريكا الى مصر ساعة جيس الاصلية مع ضمان جودة المنتج والخامة، هاتولنا دوت كوم تضمن للعميل المواصفات المتوفرة على الموقع الاصلي الذي يتم شراء المنتج من مواقع تسوق عبر الانترنت الامريكية ويتم شحن المنتج عن طريق هاتولنا دوت كوم من امريكا الى مصر فى خلال 15 يوم عمل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hatolna
|التليفون:
|01018895595
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|العنوان:
|68 Joseph Teto St. New Nozha- النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047477
1,200 جنيه
1,000 جنيه
900 جنيه