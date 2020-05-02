نيولايف بتقدملك شقة 140م واجهة الترا سوبر لوكس خطوتين للتادى حدائق الاهرام

(للبيع)
|شقة 140م واجهة الترا سوبر لوكس خطوتين للتادى حدائق الاهرام 3غرف و 2 حمام و مطبخ و رسيبشن 3 قطع و بلكونة هاى سوبر لوكس و كمان اول سكن اقلل من دقيقتين للبوابة التانية القديمة خمس دقايق لشارع الجيش قربهاا من الخدمات الى ممكن تحتاجهاا عمارة خلصانة مدا خل و واجهة الارض مسجلة شهر عقارى والمبنى مرخص و بة كافة المرافق لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة نيولايف للعقارت بنوفرلك مساحات مختلفة ووحدات متنوعة . وكمان لو مافيش وقت تشطب شقتك نيولايف هتشطبهالك على ذوقك و كمان بالتقسيط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen sayed
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينياا البوابة الاولى حدائق الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|630,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061043
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