نيولايف بتقدملك شقة 140م واجهة الترا سوبر لوكس خطوتين للتادى حدائق الاهرام

شقة 140م واجهة الترا سوبر لوكس خطوتين للتادى حدائق الاهرام 3غرف و 2 حمام و مطبخ و رسيبشن 3 قطع و بلكونة هاى سوبر لوكس و كمان اول سكن اقلل من دقيقتين للبوابة التانية القديمة خمس دقايق لشارع الجيش قربهاا من الخدمات الى ممكن تحتاجهاا عمارة خلصانة مدا خل و واجهة الارض مسجلة شهر عقارى والمبنى مرخص و بة كافة المرافق لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة نيولايف للعقارت بنوفرلك مساحات مختلفة ووحدات متنوعة . وكمان لو مافيش وقت تشطب شقتك نيولايف هتشطبهالك على ذوقك و كمان بالتقسيط