نيولايف بتحرق الاسعار فى حدائق الاهرام شقة 115 م خطوتين من البوابة التانية

115 م خلفى منطقة هه 2 غرفة 2 حمام مطبخ رسيبشن 2 قطعة - خطوتين من البوابة التانية القديمة يعنى قريبة من جميع المواصلات - قريبة من كل الخدمات الى ممكن تحتاجهاا - الشقة دور تانى ( مميز ) - اساسيات كهرباء - اساسيات سباكة - محارة و حلوق - السعر شامل الاسانسير و الاساسيات - اسانسير شغال - متشطبة مداخل و سلالم وواجهة - الارض مسجله عقاريأ والمبني مرخص بالكامل وبة كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة نيولايف للعقارت بنوفرلك مساحات مختلفة و وحدات متنوعة . شقتك عندنااااااا