نيولايف بتحرق الاسعار فى حدائق الاهرام شقة 115 م خطوتين من البوابة التانية

(للبيع)
|115 م خلفى منطقة هه 2 غرفة 2 حمام مطبخ رسيبشن 2 قطعة - خطوتين من البوابة التانية القديمة يعنى قريبة من جميع المواصلات - قريبة من كل الخدمات الى ممكن تحتاجهاا - الشقة دور تانى ( مميز ) - اساسيات كهرباء - اساسيات سباكة - محارة و حلوق - السعر شامل الاسانسير و الاساسيات - اسانسير شغال - متشطبة مداخل و سلالم وواجهة - الارض مسجله عقاريأ والمبني مرخص بالكامل وبة كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة نيولايف للعقارت بنوفرلك مساحات مختلفة و وحدات متنوعة . شقتك عندنااااااا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen sayed
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|360,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055084
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