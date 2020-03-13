نيسان صني 2013 بحالة الفابركا

(للبيع)
|للبيع سيارة نيسان صني فابريكا الصيانة منتظمة بالتوكيل رخصة حتي 2022
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالرحمن محمود حسين
|التليفون:
|01021211617 - 01223437981
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|العنوان:
|تريومف مصر الجديدة- مصرالجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055887
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