نيسان صني 2013 بحالة الفابركا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: نيسان صني 2013 بحالة الفابركا - في القاهرة مصر

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للبيع سيارة نيسان صني فابريكا الصيانة منتظمة بالتوكيل رخصة حتي 2022
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عبدالرحمن محمود حسين
التليفون: 01021211617 - 01223437981

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العنوان: تريومف مصر الجديدة- مصرالجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 140,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/3/2020
رقم الإعلان: 2055887
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك وحدتك في اهم موقع في اكتوبر دقايق من المحور بمقدم 5%

امتلك وحدتك في اهم موقع في اكتوبر دقايق من المحور بمقدم 5%

(للبيع)

ادفع 5% وامتلك وحدتك كاملة التشطيب في اميز موقع في اكتوبر دقايق من المحور ومن مول العرب وميدان جهين.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

13/3/2020
صورة الاعلان: ادفع 180 الف وامتلك شقتك كاملة التشطيب دقايق من ميدان جهينة

ادفع 180 الف وامتلك شقتك كاملة التشطيب دقايق من ميدان جهينة

(للبيع)

بمقدم 180 الف هتمتلك شقتك كاملة التشطيب في ارقي كمبوند في اكتوبر كامل المرافق والخدمات مساحات تبدا .
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180,000 جنيه

13/3/2020
صورة الاعلان: شقتك المميزة في كمبوند زيد ايست كاملة التشطيب وبالتقسيط علي 10 سنين

شقتك المميزة في كمبوند زيد ايست كاملة التشطيب وبالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)

امتلك شقتك في اميز كمبوند في اكتوبر كمبوند زيد ايست وانضم لعملاء المهندس نجيب ساويرس في اول كمبوند .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

13/3/2020
صورة الاعلان: Ora بتقدملك ارقي كمبوند في التجمع الخامس دقايق من الجامعة الامريكية

Ora بتقدملك ارقي كمبوند في التجمع الخامس دقايق من الجامعة الامريكية

(للبيع)

امتلك وحدتك في اكتر مكان حيوي في التجمع الخامس دقايق من الجامعة الامريكية وبوينت 90 والدون تاون و م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

13/3/2020
صورة الاعلان: قسط علي 10 سنين وامتلك شقتك كاملة التشطيب والخدمات

قسط علي 10 سنين وامتلك شقتك كاملة التشطيب والخدمات

(للبيع)

في كمبوند كامل الخدمات والمرافق في التجمع الخامس هتمتلك وحدتك مع شركة ora متشطبة بالمطابخ والتكيفات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

13/3/2020
صورة الاعلان: امتلك في اول مشاريع لصبور في اكتوبر وقسط علي 10سنين

امتلك في اول مشاريع لصبور في اكتوبر وقسط علي 10سنين

(للبيع)

كل اللي شاف مشاريع صبور في التجمع وحابب ينضم لعملاء صبورويعيش في اكتوبر صبور انشاء اول كمبوند سكني .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

13/3/2020
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صورة الاعلان: ارض للبيع مسجلة نهائى وعوايد ومشتملات

ارض للبيع مسجلة نهائى وعوايد ومشتملات

(للبيع)

ارض للبيع مسجلة نهائى وعوايد ومشتملات تبع شركة شمال التحرير كهرباء ومياه تنفع كل حاجة واجهه 120م على.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

13/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدربات لياقة بدنية ومدربات زومبا يشترط وجود شهادات

مطلوب مدربات لياقة بدنية ومدربات زومبا يشترط وجود شهادات

(فرصة عمل)

مطلوب مدربات لياقة بدنية ومدربات زومبا يشترط وجود شهادات وخبرة في نفس المجال لا تقل عن 3 سنوات من .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

3,500 ريال

13/3/2020
صورة الاعلان: نوفر لكافة المحافظات شغالات,مربيا ت

نوفر لكافة المحافظات شغالات,مربيا ت

(طلب عمل)

نوفر لكافة المحافظات شغالات,مربيات,جليسات مسنين01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/3/2020
صورة الاعلان: مخازن ٣٤٠ متر للبيع

مخازن ٣٤٠ متر للبيع

(للبيع)

مخازن ٣٤٠ متر للبيع منطقة أبيس الاسكندرية مطلوب ٩٠٠ الف 01001910.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

13/3/2020
صورة الاعلان: أجمل وارقى فساتين زفاف و خطوبة و سواريه بسعر مناسب

أجمل وارقى فساتين زفاف و خطوبة و سواريه بسعر مناسب

(للبيع)

أجمل وارقى فساتين زفاف و خطوبة و سواريه للايجار والبيع بسعر يناسب الجميع وسعر خاص الجمله واتس 010673.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/3/2020
صورة الاعلان: نوفر لكافة المحافظات شغالات,مربيا ت,جليسات

نوفر لكافة المحافظات شغالات,مربيا ت,جليسات

(طلب عمل)

عاملة نظافة_جليسة مسنين_مربية نوفرهم لجميع المحافظات01017902000 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

13/3/2020
صورة الاعلان: توفير راعيات للمسنين-مربي ات_ عاملات نظافة لجميع المحافظات

توفير راعيات للمسنين-مربي ات_ عاملات نظافة لجميع المحافظات

(طلب عمل)

خدماتنا تسعد كافة الاسر لاننا نقدم حلول متكاملة لادارة المنزل من توفير خادمات لأعمال النظافة ، كما .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

12/3/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين_مربيات أطفال_شغالات نوفرها لكافة المحافظات

راعيات مسنين_مربيات أطفال_شغالات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

راعيات مسنين_مربيات أطفال_شغالات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

12/3/2020
صورة الاعلان: مكتب للبيع بمول sixty بالعاصمة الادارية وبدوووون مقدم

مكتب للبيع بمول sixty بالعاصمة الادارية وبدوووون مقدم

(للبيع)

مكتبك الجديد هتمتلكه بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty وهو مول مميز جدا بالحي المالي ويقع امام وز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

11/3/2020
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