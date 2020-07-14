نيسان صني٢٠١٢ أتوماتيك للبيع بسعر مغري

(للبيع)
|نيسان صني أتوماتيك للبيع بسعر مغري جدااا رخصة لا تحتاج أي مصاريف من رشة حزام نظافة السعر نهائي من المالك مباشر ة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود
|التليفون:
|01123790544
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|العنوان:
|المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|135,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062982
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