نيسان صني٢٠١٢ أتوماتيك للبيع بسعر مغري

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تفاصيل الإعلان
نيسان صني أتوماتيك للبيع بسعر مغري جدااا رخصة لا تحتاج أي مصاريف من رشة حزام نظافة السعر نهائي من المالك مباشر ة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود
التليفون: 01123790544

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العنوان: المعادي- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 135,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/7/2020
رقم الإعلان: 2062982
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14/7/2020
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