نيسان صني أتوماتيك ل٢٠١٢لبيع بسعر مغري

(للبيع)
|نيسان صني أتوماتيك٢٠١٢ للبيع بسعر مغري جدااا رخصة لا تحتاج أي مصاريف من زجاج كهربة بور سنتر إيرباخ كاست نظيفة جدااا من المالك مباشر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود
|التليفون:
|٠١١٢٣٧٩٠٥٤٤
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|العنوان:
|المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062564
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