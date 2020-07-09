نيسان صني أتوماتيك ل٢٠١٢لبيع بسعر مغري

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
نيسان صني أتوماتيك٢٠١٢ للبيع بسعر مغري جدااا رخصة لا تحتاج أي مصاريف من زجاج كهربة بور سنتر إيرباخ كاست نظيفة جدااا من المالك مباشر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود
التليفون: ٠١١٢٣٧٩٠٥٤٤

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العنوان: المعادي- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 140,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/7/2020
رقم الإعلان: 2062564
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السعر
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9/7/2020
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9/7/2020
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9/7/2020
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9/7/2020
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9/7/2020
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9/7/2020
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8/7/2020
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(للبيع)

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8/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون

يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون

(للبيع)

يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

ملابس التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
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اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: موديلات زي تمريض

موديلات زي تمريض

(للبيع)

موديلات زي تمريض 01200561116 موديلات يونيفورم تمريض اسعار يونيفورم مستشفيات زى موحد للمستشفيات شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
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