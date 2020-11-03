نياجرا سوبر إكس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: نياجرا سوبر إكس - في الإسكندرية مصر

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النياجرا سوبر إكس بنفس القيمة منذ التسعينات مع تركيبة تتطور و تحدث على مدار الساعة من جنسنج البروفسور رشـوان معجزة بنك التقنيات الدولي مازالت كبسولة النياجرا سوبر إكس أو ما إخترع البروفسور رشـوان رداً على هجمات الفياجراو أشباهها في التسعينات على أجساد المسلمين و تنبؤه بأن تتسبب الفياجرا في إنهيار الهرمون الذكري لدى الرجال فحدث ما تنبأ به البروفسور رشـوان و زاد تمسك جماهير بنك التقنيات بمنتجاته من السوبر إكس و حتى منتجات النانو التي إستحدثها بنك التقنيات في 2010 و منتجات الذهب النانوي للف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عبدالله
التليفون: 01000287075

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العنوان: - المنتزة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8 دولار
تاريخ الإعلان: 27/1/2021
رقم الإعلان: 2081745
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: قميص و تى شيرت ويتر

قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

قميص و تى شيرت ويتر 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: لبس تنكري للاطفال متعدد الالوان

لبس تنكري للاطفال متعدد الالوان

(للبيع)

لبس تنكري للاطفال متعدد الالوان 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: ارواب تخرج - قبعة التخرج

ارواب تخرج - قبعة التخرج

(للبيع)

ارواب تخرج - قبعة التخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد ( شركة السلام لليونيفورم )

مصنع يونيفورم و زى موحد ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

مصنع يونيفورم و زى موحد ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من المود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: نزودكم بجليسات المسنين الشغالات المربيات لجميع المحافظات

نزودكم بجليسات المسنين الشغالات المربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

نزودكم بجليسات المسنين الشغالات المربيات لجميع المحافظات01223333060 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

27/1/2021
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صورة الاعلان: مساعد شيف حلويات غربيه

مساعد شيف حلويات غربيه

(فرصة عمل)

مطلوب لمصنع حلويات غربيه بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( حفر الباطن ) مساعد شيف حلويات غربي برا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف مخبوزات بالسعودية

مطلوب شيف مخبوزات بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب شيف مخبوزات بالسعودية مطلوب لمجموعة مطاعم بالمملكة العربية السعودية شيف مخبوزات أن ي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: استمتع باجازة الصيف والويك اند في بالم بيتش وامتلك شاليه فالسخنة

استمتع باجازة الصيف والويك اند في بالم بيتش وامتلك شاليه فالسخنة

(للتقسيط)

ستمتع بلمة العيلة في الاجازة في ارقي قري العين السخنة تملك شاليه بمساحة 90م مكون من (غرفة+حمام+مطب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: شاليه لقطة للبيع بفيو رائع عل البحر

شاليه لقطة للبيع بفيو رائع عل البحر

(للتقسيط)

امتلك شاليه في راس سدر بمقدم 62 الف فقط وقسط االباقي علي 84 شهرواستمتع بقعدة حلوة علي شاطئ رملي بد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع 160م كورنيش المعادي -نزلة اندريا -اول شارع اسيا-

شقه للبيع 160م كورنيش المعادي -نزلة اندريا -اول شارع اسيا-

(للبيع)

شقة للبيع 160 م كورنيش المعادي-نزلة اندريا -اول شارع اسيا-الدور الثامن -متشطبة -سيراميك -بها كهرباء .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

800,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة ب الدمام ب المملكة العربية السعودية مندوبين مبيعات خبرة لا تقل عن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مشرف عمال نظافة

مطلوب مشرف عمال نظافة

(فرصة عمل)

مطلوب مشرف عمال نظافة خبرة لا تقل عن سنتان كا مشرف عمال للعمل لدي مؤسسة صيانة ونظافة بالمنطقة الشرقي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 ريال

27/1/2021
صورة الاعلان: نوفر شغالات راعيات مسنين مربيات لجميع المحافظات

نوفر شغالات راعيات مسنين مربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

نوفر شغالات راعيات مسنين مربيات لجميع المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

الوفاء للخدمات بنوفرلك كل الي تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعبتي من رعا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

27/1/2021
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