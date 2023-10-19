نوفر من اجل راحتكم وخدمتكم عاملات ترتيب و تنظيف يومي عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات يتوفر لدينا عاملات ضيافة لكافة المناسبات بعمل ل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل نوفر ايضآ عاملات مع مبيت اسبوعي وشهري لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا الان : 0785407409