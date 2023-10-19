(For Sale)
|نوفر من اجل راحتكم وخدمتكم عاملات ترتيب و تنظيف يومي عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات يتوفر لدينا عاملات ضيافة لكافة المناسبات بعمل ل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل نوفر ايضآ عاملات مع مبيت اسبوعي وشهري لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا الان : 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|19/10/2023
|Ad Number:
|2246621
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar