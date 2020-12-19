نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية ونوفر جميع الخادمات والشغالات والبيبي سيتر ونوفر جليسات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ونقدم كافة خدمات التمريض المنزل نوفر للأسر والعائلات جميع أنواع العمالة المنزلية بالضمانات مثل مربيات الاطفال و راعيات المسنين والطباخات وعاملات النظافة اليوميات والشهرية والمقيمة ونوفر السائق والساعى والشيف والجناينى والبواب ونوفر السكرتارية وعاملات البوفيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الرحمة للخدمات
التليفون: 01223333060 - 01126700075 - 01017902000

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العنوان: - سموحة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/1/2021
رقم الإعلان: 2080047
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صورة الاعلان: لكل احتياجات المنزل من عمالة منزلية مربيات وشغالات وراعيات مسنين بنوفرها لك - في الإسكندرية مصر

لكل احتياجات المنزل من عمالة منزلية مربيات وشغالات وراعيات مسنين بنوفرها لك

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجلي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

9/11/2020
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