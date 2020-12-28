نوفر لكم كل احتياجاتكم من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر السائق والساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس والصبى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01223333060
التليفون: 01126700074

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العنوان: - الشرقية
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/2/2021
رقم الإعلان: 2083021
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صورة الاعلان: غسيل خزانات المياه-غسيل خزانات المياه-غسيل خزانات المياه - في الشرقية مصر

غسيل خزانات المياه-غسيل خزانات المياه-غسيل خزانات المياه

(للبيع)

- في الشرقية مصر

غسيل خزانات المياه-غسيل خزانات المياه-غسيل خزانات المياه/01068598882/بتدور على شركه كبيره فى مجال خد.
العنوان:

الشرقية - مصر

1 جنيه

28/12/2020
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