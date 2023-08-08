نوفر لكم عاملات لكافة خدمات تنظيف وترتيب يومي محتاجه حد يريحك ويساعدك بتنظيف بيتك محتارة مين ممكن يساعدك . ما تشيلي هم !! سواء كان عندك شقة او بيت او فيلا . ميران كلين بتوفرلك عاملات تنظيف عاملات مدربات ومؤهلات للقيام بكافة اعمال المنزل وبعمل يومي ل 6 ساعات ب 25 دينار لليوم الواحد عملنا يومي و ايضآ اسبوعي و سهري غايتنا خدمتكم و هدفنا إرضائكم للتواصل: 0785407409