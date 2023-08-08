(For Sale)
|نوفر لكم عاملات لكافة خدمات تنظيف وترتيب يومي محتاجه حد يريحك ويساعدك بتنظيف بيتك محتارة مين ممكن يساعدك . ما تشيلي هم !! سواء كان عندك شقة او بيت او فيلا . ميران كلين بتوفرلك عاملات تنظيف عاملات مدربات ومؤهلات للقيام بكافة اعمال المنزل وبعمل يومي ل 6 ساعات ب 25 دينار لليوم الواحد عملنا يومي و ايضآ اسبوعي و سهري غايتنا خدمتكم و هدفنا إرضائكم للتواصل: 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|17/8/2023
|Ad Number:
|2240539
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
(For Sale)- in Amman Jordan
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar