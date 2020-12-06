نوفر لكم جميع انواع العماله المنزليه للاسر والعائلات فقط بالضمانات في مجال

(فرصة عمل)
|"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01027904477/01151800999 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر السائق والساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس و
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الفرنسيه للخدمات
|التليفون:
|01223333060
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|العنوان:
|الوطنية للخدمات وكافة الأحتياجات المنزلية من بيبي سيتر وشغالة وجليسات مسنين 01223333060- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075571
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