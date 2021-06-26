نوفر لكم الشغالات افريقيات من نيجيريا _ اثوبيه _ السودان

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تفاصيل الإعلان
مكتب خدم ( نور الاسلام للخدم الاجانب ) توفير العمالة المنزلية الاجنبية مكتب شغالات فى مصر للجميع محافظات بمصر لدينا جميع العمالة المنزلية مكتب خدم فى مصر لدينا جميع العمالة المنزلية ( جنسيات افريقيا ) ( اثيوبيا _ نيجيريا _ جيبوتي _ تشاد _ غانا _ غينيا _ السودان _ جزور القمر ) نوفر خادمات شغالات عاملات نظافة مربيات فى مصر ( جنسيات شرق اسياه )( فلبينيات _ اندنوسيين _ سريلانكا _ بنجلاديش ) للحجز وخدمه العملاء / م / 01000488023 _ 01115190610 مواعيد العمل : من 10 ص الى 10 م القاهرة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد عبد الحميد
التليفون: 01000488023

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التجمع الخامس- القاهرة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/7/2021
رقم الإعلان: 2099010
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