نوفر لكم الشغالات افريقيات من نيجيريا _ اثوبيه _ السودان

(فرص)
|مكتب خدم ( نور الاسلام للخدم الاجانب ) توفير العمالة المنزلية الاجنبية مكتب شغالات فى مصر للجميع محافظات بمصر لدينا جميع العمالة المنزلية مكتب خدم فى مصر لدينا جميع العمالة المنزلية ( جنسيات افريقيا ) ( اثيوبيا _ نيجيريا _ جيبوتي _ تشاد _ غانا _ غينيا _ السودان _ جزور القمر ) نوفر خادمات شغالات عاملات نظافة مربيات فى مصر ( جنسيات شرق اسياه )( فلبينيات _ اندنوسيين _ سريلانكا _ بنجلاديش ) للحجز وخدمه العملاء / م / 01000488023 _ 01115190610 مواعيد العمل : من 10 ص الى 10 م القاهرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد عبد الحميد
|التليفون:
|01000488023
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهرة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099010
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