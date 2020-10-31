نوفر جميع انواع الرعايه المنزليه

نوفر كافة انواع العمالة المنزلية مثل عاملات النظافة المنزلية ومربيات الاطفال و راعيات المسنين بالمنزل لجميع الحالات و نوفر الشغالات و الطباخات ونوفر السكرتارية وعاملات البوفيه والسائق والساعي والشيف ونوفر للشركات جميع الخدمات التالية خدمات النظافة الشاملة خدمات مكافحة الحشرات والقوارض خدمات التشغيل والصيانة العمومية 01151800999 / 01275550242 شركه الوسام لتوفير جميع الخدمات المنزليه من نظافه ورعايه مسنين وايضا رعايه اطفال بجميع الجنسيات من مختلف انحاء العالم ونوفر خدماتنا فى جميع انحاء الجمهوريه ومعظم الدول العربيه01151800999 / 01275550242