نوفر جميع انواع الرعايه المنزليه

(طلب عمل)
|نوفر كافة انواع العمالة المنزلية مثل عاملات النظافة المنزلية ومربيات الاطفال و راعيات المسنين بالمنزل لجميع الحالات و نوفر الشغالات و الطباخات ونوفر السكرتارية وعاملات البوفيه والسائق والساعي والشيف ونوفر للشركات جميع الخدمات التالية خدمات النظافة الشاملة خدمات مكافحة الحشرات والقوارض خدمات التشغيل والصيانة العمومية 01151800999 / 01275550242 شركه الوسام لتوفير جميع الخدمات المنزليه من نظافه ورعايه مسنين وايضا رعايه اطفال بجميع الجنسيات من مختلف انحاء العالم ونوفر خدماتنا فى جميع انحاء الجمهوريه ومعظم الدول العربيه01151800999 / 01275550242
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الوسام لتوفير الرعايه المنزليه بانواعها
|التليفون:
|01151800999
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2070944
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