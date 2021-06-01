نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنز

(للبيع)
|01223333060 نوفر العمالة المنزلية للأسر مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة الممرضات بالضمانات نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي أمينة 01017902000 نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي أمينة ومتخصصة ورحيمة تقدم لهم جميع الخدمات 01126700074 الوطنية لرعاية المسنين بمنازلهم ورعاية المرضى والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة 01126700074 شركة الوسام الوطنية توفر عاملات النظافة المنزلية ومربيات الاطفال وراعيات المسنين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية 01027334545
|التليفون:
|01027334545
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|العنوان:
|الاسكندريه- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096180
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