نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنز

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تفاصيل الإعلان
01223333060 نوفر العمالة المنزلية للأسر مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة الممرضات بالضمانات نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي أمينة 01017902000 نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي أمينة ومتخصصة ورحيمة تقدم لهم جميع الخدمات 01126700074 الوطنية لرعاية المسنين بمنازلهم ورعاية المرضى والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة 01126700074 شركة الوسام الوطنية توفر عاملات النظافة المنزلية ومربيات الاطفال وراعيات المسنين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية 01027334545
التليفون: 01027334545

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العنوان: الاسكندريه- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/6/2021
رقم الإعلان: 2096180
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صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال - في الإسكندرية مصر

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

•خدمات عامة خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

1/6/2021
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفر شركة الوفاء للخدمات جميع انواع العماله المنزلية الكامله بجميع انواع الطلب سواء كانت شفت او يومي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

1/4/2021
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال - في الإسكندرية مصر

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفر شركة الوفاء للخدمات جميع انواع العماله المنزلية الكامله بجميع انواع الطلب سواء كانت شفت او يوم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

31/3/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية - في الإسكندرية مصر

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,999 جنيه

25/3/2021
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01275550242 نوفر بالضمانات للاسر والعائلا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

24/3/2021
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

الوفاء للخدمات اللمنزلية و الرعاية الشامله تقوم بتوفير جميع انواع العمالة المنزلية و الرعاية الشامله.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

17/3/2021
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صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال - في الإسكندرية مصر

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

الوفاء للخدمات اللمنزلية و الرعاية الشامله تقوم بتوفير جميع انواع العمالة المنزلية و الرعاية الشامله.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

16/3/2021
صورة الاعلان: رعايه المسنين و رعاية الأطفال و مكافحة الحشرات و مكافحة فيروس كرونا - في الإسكندرية مصر

رعايه المسنين و رعاية الأطفال و مكافحة الحشرات و مكافحة فيروس كرونا

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

9/3/2021
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