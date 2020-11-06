نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنز

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تفاصيل الإعلان
نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر السائق والساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس والصبى والسكرتارية وعامل البوفيه والكاشير وجميع انواع العمالة الموسمية والسياحية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الرحمة للخدمات
التليفون: 01223333060

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العنوان: - القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2021
رقم الإعلان: 2078403
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