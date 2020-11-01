نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية وجليسه مسنين اقامه

رعاية مسنين بالمنزل نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة والمتقدمة وحالات الزهايمر والكسور ونوفر الشيفت النهارى والليلى والاقامة الكاملة ونوفر خدمات التمريض المنزلى اليومى بالمنازل للحالات السهلة والحرجة والمتقدمة ونوفر ممرضات وممرضين وجليسات اطفال لرعاية الاطفال حديثي الولاده وكبار السن والمرضي السريرين وذوي الاحتياجات الخاصة والأمهات الحوامل وايضا كل الحالات التي تحتاج رعاية منزلية بعد خروجها من المستشفي ايضأ يوجد لدينا عقود شهرية