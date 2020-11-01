نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية وجليسه مسنين اقامه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
رعاية مسنين بالمنزل نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة والمتقدمة وحالات الزهايمر والكسور ونوفر الشيفت النهارى والليلى والاقامة الكاملة ونوفر خدمات التمريض المنزلى اليومى بالمنازل للحالات السهلة والحرجة والمتقدمة ونوفر ممرضات وممرضين وجليسات اطفال لرعاية الاطفال حديثي الولاده وكبار السن والمرضي السريرين وذوي الاحتياجات الخاصة والأمهات الحوامل وايضا كل الحالات التي تحتاج رعاية منزلية بعد خروجها من المستشفي ايضأ يوجد لدينا عقود شهرية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركه الوطنيه للخدمات
التليفون: 01150017847 01207040101

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العنوان: - محطه الرمل العجمى البيطاش المنشيه الابراهميه الكيلو 21 الحضرة المطار
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/11/2020
رقم الإعلان: 2071071
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صورة الاعلان: شركة الوسام للخدمات - في القاهرة مصر

شركة الوسام للخدمات

(فرص)

- في القاهرة مصر

شركه الوسام لتوفير الرعايه المنزليه واتاحه عمل من نفس النوع وتوفير راعيات مسنين وممرضين بكافه الضمان.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/11/2020
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