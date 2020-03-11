نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية وجليسه مسنين اقامه

(فرصة عمل)
|نتميز بالخبرة والنظافة والأمانة والاحترافية في التعامل مع الأطفال وكبار السن بأسعار منافسة. نوفر لكم شغالات وخادمات وجليسات أطفال ورعاية مسنين اثيوبيات ومصريات اتصل على .012007040101 أسعار مناسبة لكافة الفئات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه الفرنسيه
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|- الساعه فكتوريا
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056697
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه