نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية وجليسه مسنين اقامه

نتميز بالخبرة والنظافة والأمانة والاحترافية في التعامل مع الأطفال وكبار السن بأسعار منافسة. نوفر لكم شغالات وخادمات وجليسات أطفال ورعاية مسنين اثيوبيات ومصريات اتصل على .012007040101 أسعار مناسبة لكافة الفئات