نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(للبيع)
|وفر احسن وامهر العماله المنزليه وبمختلف الجنسيات الاجنبيه. العماله لدينا مدربه وعلي قدر عالي من الخبره والكفاءه العاليه ولاننا متخصصون نوفرها لكم بافضل الاسعار المناسبه اسعارنا ليس لها مثيل وهذا لاننا متخصصون . العماله لدينا نقدمها لكم بالضمانات القانونيه . معنا عاملات النظافه ومربيات الاطفال وراعيات المسنين والشيفات جميع التخصصات شرقي وغربي والطباخات ومديرة المنزل . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه01126700074
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الرحاب والرحمه
|التليفون:
|01126700074
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|العنوان:
|- دمنهور
البحيرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056480
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