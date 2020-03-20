نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
وفر احسن وامهر العماله المنزليه وبمختلف الجنسيات الاجنبيه. العماله لدينا مدربه وعلي قدر عالي من الخبره والكفاءه العاليه ولاننا متخصصون نوفرها لكم بافضل الاسعار المناسبه اسعارنا ليس لها مثيل وهذا لاننا متخصصون . العماله لدينا نقدمها لكم بالضمانات القانونيه . معنا عاملات النظافه ومربيات الاطفال وراعيات المسنين والشيفات جميع التخصصات شرقي وغربي والطباخات ومديرة المنزل . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه01126700074
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الرحاب والرحمه
التليفون: 01126700074

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - دمنهور
البحيرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/3/2020
رقم الإعلان: 2056480
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صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

525,000 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: ااالحق الفرصة

ااالحق الفرصة

(للبيع)

ااالحق الفرصة من شركة زياد الإستثمار العقاري وتقدم اقوى عرووضها بأسعار زمان شقه 180 م امامية عباره .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بها عداد كهرباء وجارى تركيب الاسانسير

شقه للبيع بها عداد كهرباء وجارى تركيب الاسانسير

(للبيع)

شقه للبيع بها عداد كهرباء و جارى تركيب الأسناسير مساحه 100 متر الدور 12 موقع متميز 5 دقايق من ألف مس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

230,000 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: 7 سنين تقسيط بدون فوايد ومقدم 130 الف شقتك متشطبة في ابراج زيد

7 سنين تقسيط بدون فوايد ومقدم 130 الف شقتك متشطبة في ابراج زيد

(للبيع)

اختار المساحة اللي تناسبك واللي بتبدا من 55م ل 500 م وادفع مقدم اللي بيتحدد حسب المساحة واللي بيبدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في ارقي كمبوند في التجمع الخامس تشطيب سوبر لوكس وبفيو

شقة للبيع في ارقي كمبوند في التجمع الخامس تشطيب سوبر لوكس وبفيو

(للبيع)

شقة للبيع في ارقي كمبوند في التجمع الخامس تشطيب سوبر لوكس وبفيو رائع علي لاند سكيب 50 فدان ومع شركة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع علي اكبر فيو من الاندسكيب 203 فدان باميز موقع بالتجمع الخامس

شقة للبيع علي اكبر فيو من الاندسكيب 203 فدان باميز موقع بالتجمع الخامس

(للبيع)

شقتك بمقدم 100 الف وبالتقسيط علي 10 سنين اخر شارع التسعين دقايق من الدون تون وبوينت 90 والجامعة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

20/3/2020
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صورة الاعلان: ادفع10% مقدم وقسط علي 10سنين وامتلك شقتك في كمبوند شغال بالتجمع

ادفع10% مقدم وقسط علي 10سنين وامتلك شقتك في كمبوند شغال بالتجمع

(للبيع)

شقتك باميز موقع بالتجمع الخامس في كمبوند شغال تقدر تحدد المساحة اللي انت عايزها وتشوف علي الواقع عل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: شقه بميدان لافضل شبرا مصر

شقه بميدان لافضل شبرا مصر

(للبيع)

شقه بميدان لافضل بلدور الثالث علي تاصيه مساحة 150م ثلاث غرف ورسبشن كبير وله بلكوته ومطبخ امريكاني ون.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/3/2020
صورة الاعلان: فرصتك شقة للبيع بمليون 300 في اميز كمبوند في الشيخ زايد

فرصتك شقة للبيع بمليون 300 في اميز كمبوند في الشيخ زايد

(للبيع)

شقتك بارقي كمبوند بالشيخ زايد علي استيل ولاية سانتا بربرا الامريكية بميلون 300 الف وبالتقسيط عل 10.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,300,000 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: ادفع اقل مقدم في اكتوبر ومتحملش هم الكاش والتشطيب و بالتقسيط علي 8سنين بدون

ادفع اقل مقدم في اكتوبر ومتحملش هم الكاش والتشطيب و بالتقسيط علي 8سنين بدون

(للبيع)

ادفع اقل مقدم في اكتوبر ومتحملش هم الكاش والتشطيب و بالتقسيط علي 8سنين بدون فوايد وباقل مقدم 5% ودا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: اميز شقة فى اكتوبر وباسهل طرق سداد

اميز شقة فى اكتوبر وباسهل طرق سداد

(للبيع)

امتلك وحدتك فى اجمل الكمبوندات السكنية . بمقدم 160 الف وتقسيط حتى 10 سنين . شقتك بتطل على اكبر مسا.
القسم: 

160,000 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: موظفين استقبال وريسبشن بشرم الشيخ والغردقة

موظفين استقبال وريسبشن بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

موظفين استقبال وريسبشن براتب 3000 : 3500ج بشرم الشيخ والغردقة - بإقامة كاملة ( سكن + 3 وجبات + مواصل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: مدخل بيانات ( طالب – طالبة ) ( خريج – خريجة )

مدخل بيانات ( طالب – طالبة ) ( خريج – خريجة )

(فرصة عمل)

مدخل بيانات ( طالب – طالبة ) ( خريج – خريجة ) ( السن من 18 : 45 سنة ) مؤهل متوسط اعدادي او ثانوي – ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: أستورجي صيانات بشرم الشيخ والغردقة

أستورجي صيانات بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

أستورجي صيانات بشرم الشيخ والغردقة براتب 3500ج ( سكن + 3 وجبات + مواصلات + أسبوع إجازة + 23 يوم شغل .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,500 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: عامل مغسلة - مكوجي ( مؤهل متوسط علي الأقل ) بشرم الشيخ والغردقة

عامل مغسلة - مكوجي ( مؤهل متوسط علي الأقل ) بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

عامل مغسلة - مكوجي ( مؤهل متوسط علي الأقل ) بشرم الشيخ والغردقة - براتب 3000ج + زيادة سنوية 2 في الس.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

20/3/2020
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