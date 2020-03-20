نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(للبيع)
|شغالات ومربيات أطفال و عاملات نظافة و راعيات المسنين خدم وشغالات في مصر من مختلف الجنسيات مصريات و اجانب نوفر عمالة افريقية و أسيوية (اثيوبيا/ أوغندا/أرتريا/غنيا/غانا/الكاميرون) – أسيوية ( الفلبين / شغالات ومربيات أطفال و عاملات نظافة و راعيات مسنين و كافة الخدم / اندونسيا / سيرلانكا) و تتلخص مبادئنا في الأتي 1- رضاء عملائنا هو أساس نجاحنا . 2- راحة عملائنا هي الهدف الأسمى لنا . 3- روح التعاون مع عملائنا هي سر استمرارنا 4- نحن لا نعد بما لا يمكن تحقيقه خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و جميع المنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الرحمة للخدمات
|التليفون:
|01126700074
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|العنوان:
|- الكورنيش
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056473
525,000 جنيه
750,000 جنيه
230,000 جنيه
130,000 جنيه
140,000 جنيه
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