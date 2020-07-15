نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

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تفاصيل الإعلان
خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر الساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس والصبى والسكرتارية و
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركه الفرنسيه لمكافحة الحشرات و الخدمات الشاملة
التليفون: 01274666270

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بحرى العصافرة المندرة سيدى بشر- الكورنيش
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2020
رقم الإعلان: 2063036
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخد.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه للخدمات الشامله ومكافحه الحشرات - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه للخدمات الشامله ومكافحه الحشرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

خدماتنا : لدينا اقوى المبيدات المستوردة بدون رائحة لمكافحة: (الصراصير - النمل - السوس -الناموس- البق.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

500 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: الشركة الوطنية للخدمات المنزلية و رعاية المسنين - في الإسكندرية مصر

الشركة الوطنية للخدمات المنزلية و رعاية المسنين

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

توظيف العمالة ورعاية المسنين نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه للخدمات الشاملة ومكافحه الحشرات - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه للخدمات الشاملة ومكافحه الحشرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ومتخصصون فى مكافحة جميع انواع الحشرات والقوارض نحن خبراء في الإبادة الفورية لجميع أنواع الحشرات الز.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

500 جنيه

2/6/2020
صورة الاعلان: نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة - في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

26/5/2020
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صورة الاعلان: نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة - في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة - في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

.com/watch?v=vpD5yAgLI7I كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره ل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: مربيات,خادما ت,راعيات مسنين لكافة المحافات - في الإسكندرية مصر

مربيات,خادما ت,راعيات مسنين لكافة المحافات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مربيات,خادمات,راعيات مسنين لكافة المحافات01145701114 شغالات ومربيات أطفال و عاملات نظافة و راعيات ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,500 جنيه

20/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

20/4/2020
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