نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)
|خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر الساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس والصبى والسكرتارية و
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه الفرنسيه لمكافحة الحشرات و الخدمات الشاملة
|التليفون:
|01274666270
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|العنوان:
|بحرى العصافرة المندرة سيدى بشر- الكورنيش
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063036
2,000 جنيه
3,000 جنيه
500 جنيه
3,000 جنيه
500 جنيه
3,000 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه