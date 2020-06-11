نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

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تفاصيل الإعلان
خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر الساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس والصبى والسكرتارية وع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركه الوطنيه
التليفون: 01207040101 01555656697 01150017847 01207040101

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بحرى العصافرة المندرة سيدى بشر- الكورنيش
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/7/2020
رقم الإعلان: 2062287
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