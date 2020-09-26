نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

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تفاصيل الإعلان
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة ونرعى الحالات الحرجة والمتقدمة وحالات الزهايمر والكسور ونوفر الشيفت النهارى والليلى والاقامة الكاملة 01275550242 /01027904477/ 01151800999 / 01555656696 we
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركه الفرنسيه
التليفون: 01150017847 01207040101

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندريه- الاسكندريه بالكامل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/11/2020
رقم الإعلان: 2071825
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صورة الاعلان: نوفر امهر شغالات.جليسا ت مسنين.مربيات لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر امهر شغالات.جليسا ت مسنين.مربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر امهر شغالات.جليسات مسنين.مربيات لجميع المحافظات01017902000 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

26/9/2020
صورة الاعلان: جليسات مسنين واطفال شغالات وطباخات نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين واطفال شغالات وطباخات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين واطفال شغالات وطباخات نوفرها لكافة المحافظات01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

6/9/2020
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