نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والخدم والشغالات وعاملات النظافة

(للبيع)
|نوفر بالضمانات الكاملة الشغالات المقيمات والشهريات واليوميات من المصريات و الاجنبيات أفريقيا سودانيات وإثيوبيات ونيجيريات واسيويات فلبينيات واندونيسيات وصوماليات ونوفر جميع انواع الخدم والخادمات و بالضمانات الكاملة للأسر والعائلات الراقية وراعيات مسنين لجميع الحالات القعيدة والمتحركة بالمنزل بالخبرة و بالضمانات الكاملة 01223333060 /01017902000 /01017902000 /01555656697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الوطنية للخدمات
|التليفون:
|01223333060/01017902000 /01126700074/01555656697
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|العنوان:
|النزهة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050336
2,000 جنيه
3,500 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه