(طلب عمل)
|نوفر العامله و الشغالة و المربية اجانب و مصريات – خادمات مدربات لادارة منزلك من أفريقيا و أسيا وعاملات نظافة و جليسات مسنيين و السائقيين وسائر أنواع العمالة المدربة الافريقية ( غنيا /اثيوبيا / غانا / اوغندا/ ارتريا / كينيا / جيبوتى . الأسيوية ( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا يتم تقديم الخدمة للأسر فقط يتم تقديم الخدمة لكل المناطق والمحافظات على مدار ٢٤ ساعة طول ايام الاسبوع انواع الخدمات النظافة المنزلية شيفت او اقامة العناية بالاطفال بالمنزل شيفت او اقامة رعاية المسنين بالمنزل لجميع الحالات شيف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
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|العنوان:
|سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117700
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