نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)

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صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

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كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية اللي تحتاجها علشان تكون مطمن و بنلتزم بتوفير كافة العمالة الامينة والجادة عاملات نظافة دادة جليسة مسن او مسنة من جميع الجنسيات اسيوية و افريقية وايضا عمالة ريفية نرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. ونوفر السائق والساعى والشيف والسفرجى والجناينى مع الوطنية كل طلباتك مجابة . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركه الوطنيه للخدمات
التليفون: 01126700074

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العنوان: مصر- كورنيش
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/5/2020
رقم الإعلان: 2059075
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28/4/2020
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20/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرصة عمل)

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العنوان:

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2,000 جنيه

20/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

20/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

11/4/2020
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صورة الاعلان: نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة - في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

11/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

01223333060 لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 كل احتياج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات - في الإسكندرية مصر

الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لشركه الوسام الفرنسيه للخدمات نوفر العاملات النظافه يوميات اسبوعيه وشهريه ومقيمه ورعايه مسنين وبيبى .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

25/3/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية وجليسه مسنين اقامه - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية وجليسه مسنين اقامه

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

نتميز بالخبرة والنظافة والأمانة والاحترافية في التعامل مع الأطفال وكبار السن بأسعار منافسة. نوفر لكم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

23/3/2020
صورة الاعلان: شغالات وبيبيسيتر وراعيات مسنين متوفرة لدينا بجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالات وبيبيسيتر وراعيات مسنين متوفرة لدينا بجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالات وبيبيسيتر وراعيات مسنين متوفرة لدينا بجميع المحافظات01017902000 يوجد كافه العماله المنزليه ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: خدم وعمالة منزلية من مختلف الجنسيات نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

خدم وعمالة منزلية من مختلف الجنسيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

خدم وعمالة منزلية من مختلف الجنسيات نوفرها لكافة المحافظات01223333060 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: مربيات أطفال,شغالات وراعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

مربيات أطفال,شغالات وراعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مربيات أطفال,شغالات وراعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01223333060 يوجد كافه العماله المنزليه المصر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: جليسات مسنين وأطفال شغالات وخدم نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين وأطفال شغالات وخدم نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين وأطفال شغالات وخدم نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

7/2/2020
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