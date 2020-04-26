نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)
|نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات التمريض المنزلى اليومى بالمنازل للحالات السهلة والحرجة والمتقدمة . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و جميع المناطق طوال ايام الاسبوع خدمة 24 ساعة للاسر والعائلا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه الوطنيه للخدمات
|التليفون:
|01126700074
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|العنوان:
|مصر- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 يورو
|تاريخ الإعلان:
|26/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058502
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