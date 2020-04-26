نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات التمريض المنزلى اليومى بالمنازل للحالات السهلة والحرجة والمتقدمة . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و جميع المناطق طوال ايام الاسبوع خدمة 24 ساعة للاسر والعائلا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركه الوطنيه للخدمات
التليفون: 01126700074

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العنوان: مصر- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 يورو
تاريخ الإعلان: 26/4/2020
رقم الإعلان: 2058502
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استفاد بعرض ابريل واسكن في العاصمة الجديدة

استفاد بعرض ابريل واسكن في العاصمة الجديدة

(للبيع)

استفاد بعرض ابريل والحق الخصم واسكن في العاصمة الادارية الجديدة والحق الخصم وشقتك بالقرب من المولات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

81,000 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: الحق الخصم واستثمر براحتك في اي وقت في العاصمة الادارية

الحق الخصم واستثمر براحتك في اي وقت في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

الحق الخصم وامتلك واستثمر براحتك في اي وقت في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من ديزني لاند وحي السف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: متفوتش عرض وخصم ابريل واستثمر في العاصمة الادارية

متفوتش عرض وخصم ابريل واستثمر في العاصمة الادارية

(للبيع)

متفوتش العرض وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة والحق خصم ابريل واسكن في العاصمة بأقل مقدم واطول فتر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

148,000 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: خليك مميز واسكن مع اول ناس في العاصمة الادارية واستفاد بالخصم

خليك مميز واسكن مع اول ناس في العاصمة الادارية واستفاد بالخصم

(للتقسيط)

خليك مميز واسكن مع اول ناس في العاصمة الادارية الجديدة واستفاد بالخصم الكبير وامتلك شقتك بالقرب من ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

306,000 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: مكابس الاعلاف

مكابس الاعلاف

(للبيع)

مـمـيـزات الـمـكـبـس : يتميز مكبس الجوهري بوجود محرك رئيسي واحد ينقل الحركة عن طريق صندوق تروس يعطي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

896 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: من غير كلام امتلك في السخنة ومتفكرش كتير

من غير كلام امتلك في السخنة ومتفكرش كتير

(للتقسيط)

امتلك شاليه في السخنة من غير تفكير وصيف مع عيلتك وقضي احلي ويك اند علي بحر السخنة وشاليهك 110م (3غرف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

128,000 جنيه

26/4/2020
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صورة الاعلان: متشيلش هم وتعالي علي السخنة هتلاقي شاليهك متشطب ومفروش

متشيلش هم وتعالي علي السخنة هتلاقي شاليهك متشطب ومفروش

(للبيع)

شاليهك في السخنة علي اكبر اكوا بارك في لاسيرينا السخنة وجمب نماذج مصغرة من الاهرامات وابو الهول وبرج.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

72,000 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر

استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)

استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر وصيف براحتك في اي وقت طول السنة لاعتدال الجو طول ايام السنة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

79,000 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: عايز تريح دماغك امتلك في راس سدر وصيف في اي وقت

عايز تريح دماغك امتلك في راس سدر وصيف في اي وقت

(للتقسيط)

امتلك شاليهك في راس سدر وريح دماغك من زحمة المصايف وفرح اولادك واطمن عليهم وهما بيلعبوا براحتهم وشال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

87,000 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية

مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية

(للبيع)

مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية فـكـرة مـشـروع مـربـح جـدا مـن شـ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

963 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: خليك اول دكتور مع اول ناس تسكن في العاصمة

خليك اول دكتور مع اول ناس تسكن في العاصمة

(للبيع)

خليك اول دكتور مع اول ناس تسكن في العاصمة الادارية الجديدة وامتلك عيادتك 56م تشطيب كامل بالتكييفات ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

175,000 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: الحق عيادتك والخصم الجامد جدا في العاصمة الادارية

الحق عيادتك والخصم الجامد جدا في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

الحق عيادتك في العاصمة الادراية الجديدة واستمتع بالخصم الجامد جدا امام وزراة المالية مباشرة ومتحف وط.
العنوان:

القاهرة - مصر

231,000 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

شركات تصنيع يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة تصنيع يونيفورم امن محل بيع يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم رياض اطفال (شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم رياض اطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم رياض اطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) ملابس حضانات زي حضانه ملابس روضه مميز.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

26/4/2020
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