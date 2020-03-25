نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)
|01223333060 لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية اللي تحتاجها علشان تكون مطمن و بنلتزم بتوفير كافة العمالة الامينة والجادة عاملات نظافة دادة جليسة مسن او مسنة من جميع الجنسيات اسيوية و افريقية وايضا عمالة ريفية نرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. ونوفر السائق والساعى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه الوطنيه للخدمات
|التليفون:
|01126700074
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|العنوان:
|مصر- كورنيش
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057437
3,000 جنيه
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