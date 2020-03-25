نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
01223333060 لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية اللي تحتاجها علشان تكون مطمن و بنلتزم بتوفير كافة العمالة الامينة والجادة عاملات نظافة دادة جليسة مسن او مسنة من جميع الجنسيات اسيوية و افريقية وايضا عمالة ريفية نرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. ونوفر السائق والساعى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركه الوطنيه للخدمات
التليفون: 01126700074

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العنوان: مصر- كورنيش
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/4/2020
رقم الإعلان: 2057437
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الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(للبيع)

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لشركه الوسام الفرنسيه للخدمات نوفر العاملات النظافه يوميات اسبوعيه وشهريه ومقيمه ورعايه مسنين وبيبى .
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25/3/2020
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(فرصة عمل)

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نتميز بالخبرة والنظافة والأمانة والاحترافية في التعامل مع الأطفال وكبار السن بأسعار منافسة. نوفر لكم.
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الإسكندرية - مصر

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23/3/2020
صورة الاعلان: شغالات وبيبيسيتر وراعيات مسنين متوفرة لدينا بجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالات وبيبيسيتر وراعيات مسنين متوفرة لدينا بجميع المحافظات

(طلب عمل)

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الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: خدم وعمالة منزلية من مختلف الجنسيات نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

خدم وعمالة منزلية من مختلف الجنسيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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2,000 جنيه

3/3/2020
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مربيات أطفال,شغالات وراعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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2,000 جنيه

11/2/2020
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جليسات مسنين وأطفال شغالات وخدم نوفرها لكافة المحافظات

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- في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين وأطفال شغالات وخدم نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

7/2/2020
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صورة الاعلان: نزودكم بالخادمات والمربيات وجليسات المسنين بجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نزودكم بالخادمات والمربيات وجليسات المسنين بجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نزودكم بالخادمات والمربيات وجليسات المسنين بجميع المحافظات01017902000 نوفر للاسر و العائلات الراقية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: لكافة المحافظات نوفر الشغالات.المربيات,جليسات المسنين01126700074 - في الإسكندرية مصر

لكافة المحافظات نوفر الشغالات.المربيات,جليسات المسنين01126700074

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

لكافة المحافظات نوفر الشغالات.المربيات,جليسات المسنين01126700074 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفرها.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

29/1/2020
صورة الاعلان: نوفرلكم الشغالات وراعيات المسنين والبيبيسيتر لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفرلكم الشغالات وراعيات المسنين والبيبيسيتر لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفرلكم الشغالات وراعيات المسنين والبيبيسيتر لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: عمالة منزلية شغالات جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

عمالة منزلية شغالات جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

عمالة منزلية شغالات جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات01126700074 مكتب الوطنية للخدمات تساع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/1/2020
صورة الاعلان: جليسات مسنين,خادمات ,طباخات,مربي ات نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين,خادمات ,طباخات,مربي ات نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين,خادمات,طباخات,مربيات نوفرها لجميع المحافظات01126700074 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

15/1/2020
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