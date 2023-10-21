نوفرأمهر شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات

(Job request)
|نوفرأمهر شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات01234505999 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و افريقية و اسيوية (أثيوبيا / السودان / اوغندا / ارتريا / غنيا / غانا / الكاميرون ) – الأسيوية (( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ) مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده في الأداء لأرضاء متطلبات العميل للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01151800999 / 01234505999/ 01017902000 / 01557
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الوطنية للخدمات
|Telephone:
|01151800999 / 01234505999 / 01017902000
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|Location:
|الاسكندرية و القاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|100 Pound
|Posting Date:
|22/10/2023
|Ad Number:
|2246848
2,000 Pound
(Job request)- in Cairo Egypt
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100 Pound
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