نور الأسلام خادمات شغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا

(Job request)
|خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات بمصر خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودينات . غينيات . كينيات . للعمل مع أسرة . تنظيف منزلى مقيمة . عاملات بيبى سيتر لرعاية الأطفال مع أسرة مقيمة . مسينن سمعتنا ومصداقيتنا اهم بكتير. تأسست 2001🥇 0226365179 👌 01000488023👌01115190610 ( رقم التسجيل الضريبى 702070807 ) خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودينات . غينيات . كينيات . فلبينات . أن
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|نور الاسلام للشغالات الاجانب
|Telephone:
|0226365179
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|Location:
|التجمع الخامس- القاهرة الجديدة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|500 Pound
|Posting Date:
|5/5/2023
|Ad Number:
|2182680
500 Pound
500 Pound
500 Pound
500 Pound
500 Pound
500 Pound
(Job request)- in Cairo Egypt
100 Pound
250 Pound
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250 Pound
500 Pound
500 Pound
(Job request)- in Cairo Egypt
500 Pound
250 Pound
500 Pound