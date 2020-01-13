نكشف عن كنوز ودفائن تحت الارض في الاماكن الزراعية والخلاء

(فرص)
|نكشف بطرق علمية عن طريق القمر الصناعي عن كنوز ماتحت الارض - كشف نضمن صحته وممكن تخليصه عن طريق بعثة تنقيب رسميا باءقل التكاليف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد نعيم
|التليفون:
|01220768788
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|العنوان:
|شارع التوبة- دمنهور - العبارة
البحيرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048819
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