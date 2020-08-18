نقوم بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشاريع باحترافية . كما نقوم بصيا

(للاستثمار)
|نقوم بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشاريع الصناعية والخدمية والتعليمية والطبية وغيرها باحترافية . كما نقوم بصياغة وتنسيق البحوث العلمية والكتب ورسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية والانجليزية شاهد المزيد على:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|+966 54 563 6779
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|العنوان:
|حي النصر شارع سلطانة- حي النصر
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065303
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