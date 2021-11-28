نقل عفش بيتك او شركتك في جميع المحافظات

(مطلوب)
|محتاج تنقل عفشك لازم تختار صح ؟؟؟؟ واختيارك لشركة نقل لازم يتم بناءً على المعايير دى 👇 - لدينا خبرة كبيرة فى نقل الأثاث - لدينا فريق فنى مدرب على النقل والفك والتركيب - لدينا أحداث الأوناش لرفع الأثاث - تسليمها بيكون فى المعاد المحدد للحجز و الأستفسار أبعتلنا من خلال اللينك ده للحجز أو الاستفسار 01100474550-01009759284-0224098580
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ا.هبه
|التليفون:
|01009759284
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|العنوان:
|102 مدينه نصر- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113011
4,000 جنيه
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30 ريال
2 جنيه
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1 جنيه
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