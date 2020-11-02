(للبيع)
|نقطة استدعاء يدوى ADDRESSABLE Call point انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث نقطة استدعاء يدوى لانذار الحريق عالية الجودة ADDRESSABLE بأعتماد امريكى والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر . Product description: •The address of the call point is set by a DIL switch. •Resettable operating element •Easy acce
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071035
10 جنيه
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10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
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اتصل
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه