نقطة استدعاء يدوى ADDRESSABLE انتاج انجليزى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: نقطة استدعاء يدوى ADDRESSABLE انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

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نقطة استدعاء يدوى ADDRESSABLE انتاج انجليزى يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث نقطة استدعاء يدوى لانذار الحريق عالية الجودة ADDRESSABLE بأعتماد امريكى والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر . Product description: •The address of the call point is set by a DIL switch. •Resettable operating element •Easy access, front
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/11/2020
رقم الإعلان: 2071356
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة داخلية 5MP HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة داخلية 5MP HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/11/2020
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة داخلية 5MP HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة داخلية 5MP HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/11/2020
صورة الاعلان: أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 4CH - في الإسكندرية مصر

أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 4CH

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 4CH يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/11/2020
صورة الاعلان: أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 4CH - في الإسكندرية مصر

أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 4CH

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 4CH يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/11/2020
صورة الاعلان: نقطة استدعاء يدوى ADDRESSABLE انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

نقطة استدعاء يدوى ADDRESSABLE انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نقطة استدعاء يدوى ADDRESSABLE انتاج انجليزى يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP فائقة الجودة PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP فائقة الجودة PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP فائقة الجودة PIR تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

6/11/2020
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صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP فائقة الجودة PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP فائقة الجودة PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP فائقة الجودة PIR تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

6/11/2020
صورة الاعلان: ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN01-A - في الإسكندرية مصر

ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN01-A

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN01-A يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

6/11/2020
صورة الاعلان: ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN01-A - في الإسكندرية مصر

ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN01-A

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN01-A يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

6/11/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A - في الإسكندرية مصر

ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A - في الإسكندرية مصر

ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

4/11/2020
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