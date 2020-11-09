نقطة استدعاء يدوى لنظام انذار الحريق انتاج انجليزى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث نقطة استدعاء يدوى لانذار الحريق عالية الجودة ADDRESSABLE بأعتماد امريكى والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر .