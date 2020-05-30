نقطة استدعاء يدوى لنظام الحريق مضادة للعوامل الجوية انتاج انجليزى

(للبيع)

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صورة الاعلان: نقطة استدعاء يدوى لنظام الحريق مضادة للعوامل الجوية انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

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يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث نقطة استدعاء يدوى مضادة للعوامل الجوية لانذار الحريق عالية الجودة ADDRESSABLE بأعتماد LPCB والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 034850367 – 01224179788 – 01098836236

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 st Sezostrees Alexandria Egypt- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/5/2020
رقم الإعلان: 2059935
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صورة الاعلان: نقطة استدعاء يدوى لنظام انذار الحريق انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

نقطة استدعاء يدوى لنظام انذار الحريق انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبرا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

30/5/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Features: •Fingerprint Capacity: 800. •ID Card Capacity: 1000 •Record Capacity:50,000 •Commun.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

28/5/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K30 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K30

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Features: •Fingerprint Capacity: 1000 •ID Card Capacity:1000 •Record Capacity: 80,000 •Communi.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

28/5/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة الداخلية و الخارجية HST - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة الداخلية و الخارجية HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

26/5/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة الداخلية و الخارجية CONVOY - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة الداخلية و الخارجية CONVOY

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

26/5/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Features: •Fingerprint Capacity: 500 •ID Card Capacity:500 •Record Capacity: 50,000 •Communic.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/5/2020
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صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة الداخلية و الخارجية CPPLUS - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة الداخلية و الخارجية CPPLUS

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/5/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

15/5/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة ف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

15/5/2020
صورة الاعلان: حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

15/5/2020
صورة الاعلان: حساس حرارة الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

حساس حرارة الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

15/5/2020
صورة الاعلان: عرض بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف موديل K50 - في الإسكندرية مصر

عرض بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف موديل K50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل WL20 - في الإسكندرية مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل WL20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTECOموديل IN05-A - في الإسكندرية مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTECOموديل IN05-A

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

خصومات خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

11/5/2020
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