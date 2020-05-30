نقطة استدعاء يدوى لنظام الحريق مضادة للعوامل الجوية انتاج انجليزى

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث نقطة استدعاء يدوى مضادة للعوامل الجوية لانذار الحريق عالية الجودة ADDRESSABLE بأعتماد LPCB والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر .