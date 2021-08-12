نقاط بيع كاشير تموينات سوبر ماركت بقالة

(للبيع)
|نقاط بيع كاشير التموينات كاشير سوبر ماركت كاشير بقالة -برنامج اداراة المبيعات والمشتريات والعملاء والموردون ونقاط البيع وادارة العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي - طابعة ايصالات - درج كاشير -قارئ باركود سلكي - برنامج ابكس لادارة المخازن والمبيعات والمشتريات - *ضمان لمدة عامان *البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية *خدمة متابعة ما بعد البيع *دعم فني لمده عام مجانا * للاستفسار والتواصل :0550029406
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0550029406
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|العنوان:
|جدة- جدة
القاهرة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102607
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