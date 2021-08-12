نقاط بيع كاشير تموينات سوبر ماركت بقالة

نقاط بيع كاشير التموينات كاشير سوبر ماركت كاشير بقالة -برنامج اداراة المبيعات والمشتريات والعملاء والموردون ونقاط البيع وادارة العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي - طابعة ايصالات - درج كاشير -قارئ باركود سلكي - برنامج ابكس لادارة المخازن والمبيعات والمشتريات - *ضمان لمدة عامان *البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية *خدمة متابعة ما بعد البيع *دعم فني لمده عام مجانا * للاستفسار والتواصل :0550029406