نقاط بيع كاشير تموينات سوبر ماركت بقالة

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صورة الاعلان: نقاط بيع كاشير تموينات سوبر ماركت بقالة - في السعودية

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نقاط بيع كاشير التموينات كاشير سوبر ماركت كاشير بقالة -برنامج اداراة المبيعات والمشتريات والعملاء والموردون ونقاط البيع وادارة العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي - طابعة ايصالات - درج كاشير -قارئ باركود سلكي - برنامج ابكس لادارة المخازن والمبيعات والمشتريات - *ضمان لمدة عامان *البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية *خدمة متابعة ما بعد البيع *دعم فني لمده عام مجانا * للاستفسار والتواصل :0550029406
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0550029406

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جدة- جدة
القاهرة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 15/8/2021
رقم الإعلان: 2102607
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صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات صيني و ايطالي تعمل بالكارت.
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12/8/2021
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11/8/2021
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عرض حصري بصمه الحضور والانصراف ZKT MB 1000

(للبيع)

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مميزاته: يجمع ما بين البصمة و الانتركم يعمل ببصمة الاصبع والاصبع والكارت سرعة فائقة فى قبول الب.
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11/8/2021
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11/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي بوابات مرور الافراد وبوابات مرور السيارات وبوابات كشف المعادن - في السعودية

عرض خاص علي بوابات مرور الافراد وبوابات مرور السيارات وبوابات كشف المعادن

(للبيع)

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العنوان:

الرياض - السعودية

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11/8/2021
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني - في السعودية

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

- في السعودية

TA - POSميزان باركود الكتروني - يزن من 20 جرام حتي 30 كجم - يدعم ضريبة القيمة المضافة - سعة التخزين.

1,840 ريال

9/8/2021
صورة الاعلان: جهاز تتبع وتعقب السيارات و مركبات. - في السعودية

جهاز تتبع وتعقب السيارات و مركبات.

(للبيع)

- في السعودية

جهاز تتبع سيارات موديل (Rupptela ) مميزاته: 1-جهاز اوروبى الصنع صنع فى دولة ليتوانيا. GPS/GPRs -2-يم.

690 ريال

8/8/2021
صورة الاعلان: جهاز تتبع وتعقب السيارات JC100 - في السعودية

جهاز تتبع وتعقب السيارات JC100

(للبيع)

- في السعودية

جهاز تتبع سيارات موديل (JC 100) مميزاته: جهاز اوروبى الصنع صنع فى دولة ليتوانيا. تحديد نقطة بداية ون.
العنوان:

الرياض - السعودية

750 ريال

8/8/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج افراد - في السعودية

بوابات دخول وخروج افراد

(للبيع)

- في السعودية

نقدم لكم بسعرمناسب أنظمة تحكم في الأماكن العامة والشركات والنوادي ومحطات المترو. وتوجد إمكانية الف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

5/8/2021
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة - في السعودية

كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة

(للبيع)

- في السعودية

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صوره دقيقة وواضحةعن الهيكل السفلى للس.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

5/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص على بوابات مرور السيارات. - في السعودية

عرض خاص على بوابات مرور السيارات.

(للبيع)

- في السعودية

مميزاتها: بوابات للتحكم فى دخول وخروج السيارات مقاسات 4 و 6 متر مزودة بمستشعيرات عدم اغلاق البواب.
العنوان:

الرياض - السعودية

6,000 ريال

5/8/2021
صورة الاعلان: » عرض خاص علي اجهزة كاشير ونقاط بيع - في السعودية

» عرض خاص علي اجهزة كاشير ونقاط بيع

(للبيع)

- في السعودية

*جهاز كاشير المطعم و الكافي شوب -لمعالج : j1900 QUAD CORE 2.0G الهارد ديسك : HDD SSD64GB الذاكرة : .
العنوان:

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3,450 ريال

4/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص وحصر علي اجهز الكاشير - في السعودية

عرض خاص وحصر علي اجهز الكاشير

(للبيع)

- في السعودية

عرض حصري ومميز علي نقاط بيع كاشير كامل للمتاجر والتموينات ومحلات البقالة ● جوال او واتس اب _.

3,910 ريال

4/8/2021
صورة الاعلان: طباعة محمولة للمناديب - في السعودية

طباعة محمولة للمناديب

(للبيع)

- في السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب طبعة الفواتير والباركود المحمولة سيو،الموفرة للوقت ومرضية للنتائج،+الض.
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

4/8/2021
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني - في السعودية

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

- في السعودية

نقدم لكم وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني، يتميز بـ: أنه مناسب للمحلات التجارية والسوبر ماركت.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/8/2021
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