نقاش صيانات ) راتب 3500ج ( بشرم الشيخ والغردقة + زيادة سنوية 2 في السنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة – السن من 18 : 40 + سكن و 3 وجبات ومواصالت ) العمل 23 يوم و 7 أيام إجازة ( – مؤهل ابتدائي او محو امية علي األقل الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism