نفسيتك هتبقي احلي بأمتلاكك عيادتك الخاصة ع لاند سكيب بالعاصمة

(للتقسيط)
|امتلك عيادتك الخاصة علي اكبر لاند سكيب بالعاصمة الادارية الجديدة ونفسيتك هتبقي احلي وعيادتك امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا الجديدة ومساحة العيادة 80م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|232,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055930
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