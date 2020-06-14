نفسك في مكتب في العاصمة فرصتك هنا عندنا

(للبيع)
|نفسك في مكتب ويبقي فرع لشركتك في العاصمة الادارية الجديدة دلوقتي في مول sixty في الحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي واكبر شبكة مواصلات بالحي المالي وامتلك مكتبك دلوقتي تشطيب كامل بالتكييفات بمساحة 73م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|345,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060832
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