نفسك تعيش فى امان امتلك شقة فى العاصمة الجديدة

(للبيع)
|عيش فى امان وامتلك شقتك وسط امن وحراسة 24 ساعة وقريبة من مولات تجارية ومطاعم وكافيهات ومستشفيات وعيادات طبية ومسجد الفتاح العليم كلها جمب شقتك 180م بجاردن (3 غرف +ريسبشن +2 حمام +مطبخ +تراس ) بمقدم بسيط وباقساط مريحة جدا بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط امن وحراسة 24 ساعة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|276,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055671
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