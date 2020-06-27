نفسك تشوف البحر تعالى وامتلك شاليه فى السخنة

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صورة الاعلان: نفسك تشوف البحر تعالى وامتلك شاليه فى السخنة - في العين السخنة مصر

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شوف البحر كل يوم وامتلك شاليهك وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وحاجات تانية كتير شاليهك 125م (3 غرفة نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك قريب من اجمل بحر فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 174,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/8/2020
رقم الإعلان: 2064396
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