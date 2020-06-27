نفسك تشوف البحر تعالى وامتلك شاليه فى السخنة

(للتقسيط)
|شوف البحر كل يوم وامتلك شاليهك وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وحاجات تانية كتير شاليهك 125م (3 غرفة نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك قريب من اجمل بحر فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064396
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