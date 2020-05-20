نفسك تستثمر فى العاصمة الادارية بدون فوائد

(للبيع)
|استثمر فى العاصمة الادارية بدون فوائد وامتلك شقتك 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) قريب من حى السفارات وكافيهات ومطاعم وجامعة الروسية بالتقسيط ع 4 سنين من غير اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك لاستثمار مضمون فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|396,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059745
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